Воронеж, 24 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Интернет-провайдер «Ростелеком» сообщил о недоступности всех услуг на территории Воронежской области 24 мая, причина — авария на сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«В Воронежской области наблюдается недоступность всех услуг «Ростелекома» в связи с аварией на сети оператора. Услуги будут восстановлены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Между тем, на сбои в работе интернета и мобильной связи в Воронеже жалуются пользователи ряда других крупных провайдеров.