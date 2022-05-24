Кито, , 14:14 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо представит нации свой отчет о первом годе пребывания у власти на фоне многочисленной критики в адрес его администрации. Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Fundación del Barrio

Мероприятие состоится в Национальной ассамблее на пленарном заседании, созванном председателем Гвадалупе Льори.

Во время своего выступления Лассо должен будет упомянуть о работе, проделанной за первые 12 месяцев его правления. В связи с этим различные социальные группы заявили, что внимательно отнесутся к отчету, поскольку, по их мнению, правительство действовало положительно только в вопросе, связанном с кампанией по вакцинации от COVID-19. Массовая программа, охватившая все уголки страны, охватила13 961 550 человек из более чем 17,5 миллионов населения, что составляет 83,30% целевого населения.

Помимо этого достижения, для многих в Эквадоре работа правительства не является положительной, что отражается в опросах и снижении рейтинга власти. Сокращение бюджета в ключевых секторах, таких как здравоохранение и образование, увольнение работников, рост цен на топливо и стоимость некоторых основных продуктов питания — вот лишь некоторые из проблем первого года правления Лассо.

Другие проблемы включают в себя отсутствие безопасности в целом и усугубляющийся кризис в тюремной системе, а также массовые убийства. Люди жалуются на рост преступности, нападений, грабежей и насилия, особенно в виде наёмных убийств, которые держат население в страхе.