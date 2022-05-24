Москва, 24 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Указ, согласно которому требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров снижаются с 80% до 50%, подписал президент России Владимир Путин. Документ 24 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Указ президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации… «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»… в пункте 2 слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 50 процентов», — говорится в опубликованном документе.

Также в указе совету директоров Центробанка дано право определять срок продажи валюты. При этом уточняется, что настоящий документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что восточное транспортное направление на сегодняшний день максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед.