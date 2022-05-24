Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Власти Германии не передали Польше танки взамен поставленных на Украину Т-72. Об этом 24 мая заявил президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

На экономическом форуме в Давосе он напомнил, что Варшава передала Киеву бронетехнику, рассчитывая на поддержку союзников по НАТО.

«Мы передали Украине наши танки, очень большое количество, мы приняли такое решение, так как посчитали, что это наша обязанность как соседа Украины, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь, — сказал Дуда. — Тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, также и Германии».

Ранее в Германии предложили странам Восточной Европы свою бронетехнику в обмен на передачу Украине имеющейся у них советской.