Таллин, 24 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум.

frankieleon Ограбление

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к четырем годам лишения свободы двух иностранцев, которые в октябре 2021 года ограбили пункт обмена валюты в столичном торговом центре.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, по решению суда, рассматривавшего уголовное дело в порядке согласительного производства, граждане Грузии — Гарик Астоян (29) и Михеил Камишенцеви (26) — получили по 4 года и 3 месяца тюремного заключения.

После отбывания наказания их депортируют из страны. Обоим будет запрещено возвращаться в Эстонию в течение 10 лет. Ранее в прокуратуре заявляли, что оба иностранца приехали в Эстонию на заработки.

Согласно обвинительному заключению, 29 октября 2021 года в 9:45 иностранцы, заранее спланировавшие свои действия, ограбили пункт обмена валюты, расположенный в таллинском торговом центре «Мустакиви».

В момент, когда работница пункта обмена валюты открыла дверь, чтобы войти внутрь, мужчины толкнули ее и также оказались в служебном помещении. После этого Камишенцеви ударил девушку по спине, а затем толкнул ее к стене. Астоян в это время наблюдал через приоткрытую дверь за обстановкой в торговом центре и направил на охранника, заподозрившего неладное, похожий на пистолет предмет.

Добычей злоумышленников стали 4 060 евро и 48 000 российских рублей. Охранник попытался их задержать, но преступники избили его и выбежали из торгового центра.

Астоян был задержан в Таллине 18 ноября 2021 года, Камишенцеви задержали в Нидерландах 2 декабря того же года.