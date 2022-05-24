Нальчик, 24 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария и Луганская Народная Республика подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования. Согласно документу вузы республик будут внедрять программу «Двойной диплом».

Mil.ru Диплом

Новая программа позволяет выдавать студентам вузов документы о получении образования, которые будут действительны на территории РФ, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил 24 мая глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По его словам, Кабардино-Балкарский государственный университет отобран в качестве одного из девяти российских вузов, где внедряется эта программа.

«В рамках соглашения планируется к внедрению программа «Двойной диплом», что подразумевает совместную деятельность по созданию и реализации образовательных программ для специалитета, бакалавриата и магистратуры, предусматривающих возможность получения студентами вузов «двойного диплома». Такие дипломы будут действительны и в Российской Федерации, и на территориях Донецкой и Луганской народных республик», — написал Коков в своем Telegram-канале.