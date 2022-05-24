Москва, , 14:18 — REGNUM Доля обязательной продажи валютной выручки для экспортёров снижена с 80 до 50%, говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован 24 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В указе, подписанном президентом, говорится, что фраза «в размере 80%» заменена на другую: «в размере 50%». Кроме того, совет директоров Банка России сможет определять срок исполнения резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязанности по продаже иностранной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Путин своим указом установил для резидентов — участников ВЭД обязательную продажу выручки в иностранной валюте в размере 80%.

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