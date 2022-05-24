Кабул, 24 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Согласно решению административной комиссии правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уезд Хульм провинции Балх передаётся в состав афганской провинции Саманган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Абдул Салам Ханафи, глава административной комиссии, 23 мая приказал отделить уезд от провинции Балх. Согласно распоряжению комиссии, все административные вопросы уезда будут переданы Самангану.

Решение о передаче уезда в состав провинции Саманган было принято ещё при предыдущем правительстве.