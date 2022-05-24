Таллин, 24 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Министр окружающей среды Эстонии Эрки Сависаар утвердил большую, чем ранее, площадь вырубки государственного леса: эта территория уменьшится на 4% вместо ранее планируемых на этот год 13%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общая площадь вырубки составит порядка 2 300 га, в том числе объем рубок ельника увеличится в 2022 году на 1 300 га в связи с поражением лесов еловым короедом. Это позволит вывести на рынок около 575 000 кубометров древесины, из которых 350 000 кубометров будет использовано в лесопильном производстве, 100 000 кубометров — в бумажной промышленности и 125 000 кубометров останется для местных котельных.

Свое решение министр аргументировал внешнеполитическими обстоятельствами и ситуацией на рынке энергоносителей, а также дефицитом древесины из России и Белоруссии.

«В нынешней полностью изменившейся ситуации в области безопасности и экономики нам необходимо серьезно присмотреться к внутренним запасам. Производители теплоэнергии и предприятия деревообрабатывающей промышленности страдают от нехватки сырья», — сказал Сависаар.

По словам министра, энергетический сектор страны должен продолжать искать альтернативные источники поставок топлива, а теплоснабжающие компании перейти к заключению долгосрочных контрактов на древесину. «В то же время изменение не компенсирует весь дефицит импорта древесины из России и Белоруссии», — сказал Сависаар.

На основании Закона о лесе министр окружающей среды Эстонии каждый год определяет оптимальную площадь лесовосстановления на следующие пять лет. Бывший министр окружающей среды Тынис Мельдер утвердил на 2022–2026 годы сокращение площади рубок обновления гослеса на 13%.