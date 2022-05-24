Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Украине Евросоюз оказал крупнейшую в своей истории экономическую поддержку, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 мая на международном экономическом форуме в Давосе.

European Parliament Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте

Она пояснила, что говорит о поддержке со стороны ЕС какой-либо из третьих стран. Украине была предложена макрофинансовая поддержка на сумму примерно 10 млрд евро.

«Это крупнейший в истории ЕС пакет поддержки для третьей страны», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава Еврокомиссии заявила о выделении Киеву очередного транша в размере €600 млн.

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