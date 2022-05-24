Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Сервис Netflix работает над шпионским приключенческим сериалом. Об этом сообщил Deadline.

Иван Шилов ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

По данным СМИ, Фил Абрахам выступит в качестве режиссёра, а также исполнительного продюсера проекта. Главную роль в шоу исполнит Арнольд Шварценеггер.

Добавим, что название сериала пока неизвестно. По сюжету, отец и дочь случайно узнают, что каждый из них годами тайно работал на ЦРУ — они понимают, что на самом деле совсем не знают друг друга, но им придётся объединиться для победы над общим врагом.