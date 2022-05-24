Сочи, Краснодарский край, 24 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Более десяти тысяч человек могли остаться без воды в Сочи из-за движения грунта вблизи трубопровода. Аварию удалось предотвратить Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал Сочи».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грунт смыло

«Технологи водоканала Сочи накануне зафиксировали опасное движение грунта вблизи крупного трубопровода, пролегающего в районе Сухумского шоссе. Его сход был спровоцирован переувлажнением почвы из-за обильных осадков, периодически наблюдаемых на курорте», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сход грунта мог повлечь разрушение водопроводной сети и угрозу для подачи питьевой воды в микрорайоны, где проживает более десяти тысяч человек.

В районе схода грунта специалисты водоканала провели комплекс превентивных мер, в том числе расчистили территорию вокруг магистрального водовода от массы сошедшего грунта, растительности и грязи. В данный момент водовод полностью освобожден от сошедшего грунта, порывов удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Воронеже жители крупного жилищного комплекса, всего около десяти тысяч человек, более чем на половину суток остались без электричества из-за повреждения кабеля.