Москва, 24 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Увеличение импорта российской нефти Китаем вызвано растущими потребностями второй экономики мира после затихания локальной вспышки нового штамма коронавируса и привлекательными ценами в сложившейся геополитической ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

John Hill Добыча нефти в Китае

«Введение санкций США и ЕС против России, отказ США и намерение ЕС отказаться от поставок российской нефти в обозримом временном промежутке потребовало коренного изменения и переориентации работы всей нефтедобывающей отрасли.

Главным направлением поставок черного золота становится Азия и весь АТР. Особое внимание уделено Китаю. Объем потребления нефти в Китае составляет более 500 млн тонн в год, что в 5 раз превышает весь экспорт из России.

Поставки нефти в Китай в 2021 году превысили 70 млн тонн. За апрель 2022 года экспорт российской нефти, вырос на 2% в день, а поставки нефти марки ESPO в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки.

Китайские государственные компании сохраняют действующие контракты на поставки нефти из России, но воздерживаются от заключения новых на фоне осторожной позиции Пекина в связи с западными санкциями против Москвы.

Активность на нефтяном рынке проявляют частные китайские нефтеперерабатывающие заводы и компании, которые с готовностью приобретают сырье. Это происходит на фоне растущего спроса в связи с падением локальной вспышки коронавируса в десятках городов Китая.

Сделки совершаются с привлекательной скидкой для покупателей скидками, которая доходит до 30% от текущей цены на нефть марки Brent, что устраивает обе стороны сделок.

Увеличение нефтяных потоков в Китай и страны АТР требует инфраструктуры и логистики поставок, длительных переговоров с партнерами, учитывая особенности деловых обычаев.

Пекин инициировал контакты с Москвой по вопросам пополнения своих стратегических запасов нефти по приемлемым для него ценам.

Активнее стали использоваться порты в Находке с учетом минимального логистического плеча для отправки нефтяных танкеров в Китай. Россия для удовлетворения растущих потребностей партнеров планирует расширение трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Примечателен тот факт, что растет количество китайских компаний, покупающих нефть за юани. Использование национальных денежных единиц способствует постепенному отказу от гегемонии доллара в международных расчетах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае 2022 года возросли выросли до рекордных значений — 1,1 млн баррелей в сутки.

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