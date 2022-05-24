Москва, 24 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Развитие транспорта может оказать всеобъемлющее воздействие на экономическое развитие всей России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM24 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал призыв президента РФ Владимира Путина форсировать развитие транспортной инфраструктуры в России.

onf.ru Дорога

«Транспорт — это важнейшая сфера, и хотелось бы, чтобы в нашем руководстве об этом помнил кто-то, кроме президента. Мой любимый пример — это Транссибирская железнодорожная магистраль. Первая линия Транссиба окупилась через 50 лет, с точки зрения железной дороги. Если сравнивать инвестиции с тарифами, то она окупилась в начале 30-х годов. Уже шла коллективизация, а Транссиб все еще не окупился, — сказал Делягин. — Но если посмотреть на масштабы развития бизнеса во всей Сибири, то он окупился максимум за 10 лет, а скорее всего, за семь лет. А если посмотреть с точки зрения военной безопасности, то он окупился в первый же год своего существования. Поэтому транспорт обеспечивает всеобъемлющее воздействие на экономическое развитие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, какой мультипликативный эффект может дать форсированное развитие в РФ транспортной инфраструктуры.