Барнаул, 24 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщил министр сельского хозяйства края Сергей Межин. По его словам, темпы сева превышают уровень 2021 года на 4-6%.

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По данным на 23 мая, сельхозтоваропроизводители края выполнили яровой сев на 3 млн 360 тыс гектаров. В том числе зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1 млн 950 тыс гектаров (63%). В разрезе зерновых и зернобобовых — закончен сев гороха, пшеница уже занимает 68% плановых площадей.

В хозяйствах завершают посев подсолнечника и рапса. В ближайшее время закончится посадка картофеля.

Напомним, 16 мая сообщалось, что все виды сельхозкультур в Алтайском крае посеяли на площади 2,2 млн гектаров (47% от плана).

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