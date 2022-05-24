Москва, 24 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. С принятием закона, направленном на поддержку регионов на фоне санкций помощь будет оказана 50 субъектам РФ, объем средств в целом составит порядка 50 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Например, Орловская область получит 2 млрд рублей на замещение коммерческих долгов бюджетными заимствованиями, Ярославская область — 0,662 млрд рублей, Архангельская, 1,252 млрд, Вологодская 1,180 млрд, Новгородская — 4,955 млрд, Псковская — 1,04 млрд, Краснодарский край — 1,496 млрд, Ставропольский край — 1,017 млрд, Республика Алтай — 0,606 млрд, Новосибирская область — 2,014 млрд, Омская — 9,165 млрд, Бурятия — 6,540 млрд, Забайкальский край — 1,059 млрд, Магаданская область — 3,07 млрд рублей, отметил Володин.

В России 19 регионов уже погасили коммерческие кредиты в рамках рыночного заимствования.

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