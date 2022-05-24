Москва, 24 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Программа «Пушкинской карты» будет расширена показами российских фильмов без государственного софинансирования. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Government.ru Михаил Мишустин

«Предусмотрим возможность включения в программу «Пушкинской карты» показов российских национальных фильмов, создаваемых без государственного софинансирования», — заявил Мишустин.

«Решение об этом будет приниматься специальным экспертным советом — соответствующий документ подписан», — продолжил он.

По его словам, раньше программа распространялась только на картины, которые были созданы при участии Минкультуры или Фонда кино, а также регионами.