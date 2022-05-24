Париж, 24 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Россия уже побеждает в битве за Донбасс и в дальнейшем её войска продвинутся вперёд. Об этом заявил бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Россия побеждает в битве за Донбасс, — сказал французский генерал в эфире радиостанции France Info. — Только что пал Мариуполь. Территории Крыма и Донбасса теперь связаны. Азовское море стало российским».

Тринкван отметил, что продвижение российских войск вперёд в Донбассе продолжится, но с трудом и медленно.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс избегает войны с Россией.