Кишинёв, 24 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии 24 мая вывела сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает новостной портал Actualitati.

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По данным журналистов, протестующие вышли к зданию парламента республики. Они принесли плакаты «Нет захвату государства!», «Мы хотим справедливого правосудия!», «Руки прочь от оппозиции!»

Активисты начали акцию в связи с тем, что в доме экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона начался обыск. Бывшего главу республики обвинили по статьям «Измена родине», «Пассивная коррупция», «Принятие финансирования политической партии преступной организацией» и «Незаконное обогащение».

Ранее исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча на пресс-конференции призвал граждан выходить на акции протеста, чтобы защитить демократию.