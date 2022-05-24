Рязань, 24 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направлено 32 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 120 902 жителей. Справились с инфекцией 116 514 человека, в том числе 64 выписаны за минувшие сутки.

От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 3 377 пациентов.