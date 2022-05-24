Кемерово, 24 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1199 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. За это же время 83 пациента выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 163 814 случаев заражения коронавирусом, 160 247 человек выздоровели, 2368 пациентов скончались.