Москва, 24 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Чтобы сохранить доступ к привычным сервисам, правительством России принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений, где отечественные разработчики или зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры. Сейчас работа иностранных магазинов в приложении значительно ограничена, включая доступ к софту, который создавался российскими разработчиками. Наши пользователи опасаются, что программы, которые они купили, могут в любой момент перестать обновляться или вовсе перестать работать», — заявил Мишустин.

«Сейчас работа иностранных магазинов в приложении значительно ограничена, включая доступ к софту, который создавался российскими разработчиками. Наши пользователи опасаются, что программы, которые они купили, могут в любой момент перестать обновляться или вовсе перестать работать», — продолжил он.

По его словам, практика внедрения ГЛОНАСС и платёжной системы «Мир» показала правильность идеи создать собственную российскую площадку.

«Это может стать ещё одним элементом обеспечения технологической независимости страны», — указал он.

«После появления такой площадки она будет в обязательном порядке предустанавливаться на всех новых устройствах: как на ввозимых на территорию нашей страны из-за рубежа, так ки на произведённых непосредственно в России», — уточнил Мишустин.