Таллин, 24 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум.

401(K) 2012 Кредит

В апреле нынешнего года готовность компаний Эстонии инвестировать посредством кредитов вновь заметно снизилась, говорится в пресс-сообщении Союза банков Эстонии.

По данным союза, ежемесячный рост кредитного портфеля предприятий составляет менее 300 млн евро уже четвертый месяц подряд. Кроме того, второй месяц подряд объем просроченных платежей по кредитам предприятий увеличивается и достиг 23,4 млн евро. В конце марта 2022 года объем кредитного портфеля компаний приблизился к 8,5 млрд евро.

Хотя эстонские предприятия в целом пока справляются с ситуацией, и до следующего отопительного сезона еще есть время, быстрое и широкомасштабное повышение цен скоро повлияет на средства к существованию компаний, и к этому нужно быть готовым, прокомментировал сообщение председатель правления Союза банков Эстонии и глава банка SEB Аллан Парик.