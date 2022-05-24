Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыли более 1 млн 160 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе около 200 тыс. детей. Об этом сегодня, 24 мая, заявил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«На сегодня в 64 пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 4 тыс. человек, в том числе более двух тысяч детей. Всего на Дону подготовлено 165 ПВРов на 11 тыс. мест. Единовременную материальную выплату получили 187 тыс. человек», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

На склады Ростовской области из 52 субъектов России принято почти 5 тыс. тонн гуманитарного груза. В их разгрузке принимают участие 2,8 тыс. волонтёров.