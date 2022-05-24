Москва, 24 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Почти пятой части жителей России (19%) не удается высыпаться и восстанавливать силы. Это 24 мая следует из обнародованных данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Внезапный сон

Уточняется, что опрос проводился 17 мая среди 1600 совершеннолетних жителей РФ путем телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Высыпаться и восстанавливать силы получается у каждого второго (56%). С переменным успехом это удается четверти опрошенных (25%), каждому пятому — скорее не удается (19%)», — говорится в опубликованных результатах опроса.

При этом отмечается, что больше получается соблюдать режим сна и отдыха у старшего поколения (71%), в то время как 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет полностью отдыхают только время от времени, а30%25–34-летним жителям РФ отдохнуть скорее не удается.

Также указывается, что жители России чаще придерживаются высокой или умеренной физической активности. Так, 41% респондентов заявил, что оценивает ежедневную физическую активность как высокую и скорее высокую, 45% — как умеренную, и только 13% участников опроса посчитали свою физическую активность низкой или скорее низкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из опроса ВЦИОМ стало известно, что подавляющее большинство жителей России (81%) с той или иной периодичностью обращаются к врачам.