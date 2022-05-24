Почти каждый пятый житель России не может выспаться — опрос
Москва, 24 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Почти пятой части жителей России (19%) не удается высыпаться и восстанавливать силы. Это 24 мая следует из обнародованных данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что опрос проводился 17 мая среди 1600 совершеннолетних жителей РФ путем телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
«Высыпаться и восстанавливать силы получается у каждого второго (56%). С переменным успехом это удается четверти опрошенных (25%), каждому пятому — скорее не удается (19%)», — говорится в опубликованных результатах опроса.
При этом отмечается, что больше получается соблюдать режим сна и отдыха у старшего поколения (71%), в то время как 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет полностью отдыхают только время от времени, а30%25–34-летним жителям РФ отдохнуть скорее не удается.
Также указывается, что жители России чаще придерживаются высокой или умеренной физической активности. Так, 41% респондентов заявил, что оценивает ежедневную физическую активность как высокую и скорее высокую, 45% — как умеренную, и только 13% участников опроса посчитали свою физическую активность низкой или скорее низкой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из опроса ВЦИОМ стало известно, что подавляющее большинство жителей России (81%) с той или иной периодичностью обращаются к врачам.