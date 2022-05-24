Таллин, 24 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум.

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Если Россия примет решение о запрете на поставку газа в Эстонию, то переживать не стоит: это не окажет драматического воздействия на национальную экономику. Такое мнение в интервью порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR высказал эксперт в области энергетики Андрес Мяэ.

Аргументируя свое мнение, Мяэ сообщил, что для оптимистичного прогноза есть несколько причин.

«Во-первых, у нас есть запасы газа в латвийском хранилище. Во-вторых, мы достигли договоренности с литовским терминалом СПГ, так что при необходимости мы можем рассчитывать и на получение газа от них», — перечислил он.

Мяэ заявил, что в настоящий момент проблем с доступностью природного газа в Эстонии нет. Он добавил, что и с нефтью проблем также не должно возникнуть: «Нефть является товаром мировой торговли, и доставлять ее на литовский нефтеперерабатывающий завод можно как поездами, так и самолетами».

По словам Мяэ, вводить эмбарго на энергоносители довольно сложно, но в случае с газом дела обстоят намного проще, поскольку Россия в основном экспортирует газ по трубе. Если труба закрыта, то не будет и потребления, заявил эстонский эксперт.