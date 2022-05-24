Магас, 24 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Ингушетии задержан местный житель, которого подозревают в убийстве. Его жертвой стал похититель сестры, укравший её с целью вступления в брак, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

Ранее стало известно, что ночью 19 мая 2022 года в Ингушскую республиканскую клиническую больницу было доставлено тело 29-летнего жителя республики. Причиной смерти стали огнестрельные ранения, нанесенные ему в область головы и туловища. По горячим следам был найден подозреваемый в совершении убийства. Его арестовали.

«Установлено, что преступление совершено на почве неприязненных отношений, возникших в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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