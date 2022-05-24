Пермь, 24 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Перми приостановят движение транспорта возле Восточного обхода. Вне доступа окажется переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, сообщают СМИ со ссылкой на муниципальный департамент дорог и благоустройства.

Mos.ru Объезд

Движение транспорта по боковому проезду от улицы Запорожской до дома №4б по улице Холмогорская закроют с 28 мая до 17 июля. Ограничительная мера связана с проведением реконструкции объекта инженерной инфраструктуры.

Водителям транспортных средств предлагают объезжать закрытый участок по улице Чукотской, дороге Переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе.