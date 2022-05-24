Москва, 24 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Россия окажет всестороннюю поддержку союзникам по ОДКБ в условиях целенаправленной работы западных стран по подрыву единства организации. Об этом 24 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Шойгу напомнил, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ.

«Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — заявил Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета.