Оттава, , 13:56 — REGNUM Ряд вредных веществ, содержащихся в воздухе в регионах со сложной экологической ситуацией, может вызывать осложнения при заражении коронавирусом, сообщает со ссылкой на новое исследование 24 мая The Hill.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно выводам авторов опубликованной 24 мая в журнале Канадской медицинской ассоциации статьи, люди, которые проживают в районах Онтарио, Канада, с более высоким уровнем трех распространенных загрязнителей воздуха — мелких твердых частиц, диоксида азота и приземного озона — с большей долей вероятности оказывались в отделениях интенсивной терапии.

Ученые определили, что хроническое воздействие озона несет в себе повышенный риск смерти от COVID-19.

Чтобы сделать эти выводы, исследователи из министерства здравоохранения Канады при правительстве Канады проанализировали данные 151 тыс. 105 человек в возрасте от 20 лет и старше, у которых в 2020 году в Онтарио была подтверждена коронавирусная инфекция.

Авторы отметили, что информация о мелких твердых частицах, диоксиде азота и приземном озоне была легко доступна исследователям, поскольку все эти вещества регулярно контролируются правительством Канады.

Эти загрязняющие вещества выбрасываются из различных источников, включая сжигание топлива и реакции летучих органических соединений или других химических веществ.