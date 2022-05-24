Вашингтон, 24 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Актёр Джейсон Момоа заступился за свою коллегу по фильму «Аквамен» Эмбер Хёрд. Об этом сообщило Daily Mail.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Как отмечает издание, именно благодаря Момоа и режиссёру Джеймсу Вану актрису не исключили из второй части картины. Причиной, по которой Хёрд сохранила роль, стало то, что Ван и Момоа «преданны ей» и «непреклонны в том, чтобы она была в фильме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поклонники актёра Джонни Деппа, бывшего мужа Эмбер Хёрд, опубликовали петицию об исключении артистки из фильма «Аквамен 2» из-за судебного разбирательства между супругами. Позже Warner Bros. сократила роль Хёрд до 10 минут экранного времени, однако в компании аргументировали это «отсутствием химии» между актрисой и её партнёром Джейсоном Момоа.