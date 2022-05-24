ВСУ из миномётов обстреляли Александровку и Горловку
Донецк, 24 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по населённым пунктам Александровка и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
John Crosby
Миномётный обстрел
В 12:20 открыт огонь с территории Марьинки, часть которой по-прежнему занимают боевики. Выпущено десять мин калибром 120 мм по населённому пункту Александровка.
В 12:55 с позиций в Дзержинске обстреляна Горловка, выпущено две мины калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, Петровский района Донецка оказался обстрелян украинскими войсками.