Донецк, 24 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по населённым пунктам Александровка и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 12:20 открыт огонь с территории Марьинки, часть которой по-прежнему занимают боевики. Выпущено десять мин калибром 120 мм по населённому пункту Александровка.

В 12:55 с позиций в Дзержинске обстреляна Горловка, выпущено две мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Петровский района Донецка оказался обстрелян украинскими войсками.