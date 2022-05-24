* запрещённая в России организация

Кабул, 24 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Управление разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в качестве очередного шага, запросило личную информацию у сотрудников всех учреждений Афганистана, находящихся под контролем движения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Источники сообщили, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разослала во все правительственные ведомства личные информационные формы с требованием указать номера телефонов и адреса в социальных сетях, Telegram, WhatsApp и IMO.

Государственные служащие говорят, что они недовольны действиями разведки и видят в этом большую опасность.