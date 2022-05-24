Манагуа , 24 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Никарагуа применили более пяти миллионов вакцин от COVID-19. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Tavox13 Росарио Мурильо

В своем выступлении перед государственными СМИ Мурильо подчеркнула, что 90% людей старше двух лет прошли вакцинацию, что составляет 5 760 295 примененных доз.

Мурильо также упомянула о кампании иммунизации против гриппа, в рамках которой было применено 624 791 доз из 844 000 запланированных, с показателем привитых в 74,1%.

Она также упомянула об эпидемиологических заболеваниях, зарегистрированных в стране, и отметила, что по сравнению с предыдущей неделей малярии стало больше на 31%, пневмонии — менее чем на 15%, а лихорадки денге — более чем на 13% за тот же период.