Вашингтон, , 15:11 — REGNUM По мнению аналитиков, товары, для изготовления которых требуются полупроводники, станут еще дороже, так как производители микроэлектроники готовятся к повышению цен, сообщает 24 мая CNBC.

Полупроводники Mentor.com

Крупнейшие в мире микроэлектронные производства, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung и Intel, рассматривают возможность дальнейшего повышения цен.

«За последний год предприятия уже повысили цены на 10−20%, — сказал CNBC аналитик по полупроводникам компании Bain Питер Хэнбери. — Мы ожидаем, что в этом году цены снова будут повышены, но меньше (то есть на 5−7%)».

Компании повышают цены отчасти потому, что имеют такую возможность, но также и в связи с ростом их собственных расходов.

«Химикаты, используемые в производстве [чипов], подорожали на 10−20%, — объясняет Хэнбери. — Кроме того, из-за дефицита рабочей силы, необходимой для строительства новых полупроводниковых предприятий, растут ставки заработной платы».

Компания TSMC во второй раз менее чем за год предупредила клиентов о том, что планирует повысить цены, сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.

Конкурирующая компания Samsung также намерена повысить цены на свои чипы на 20%, согласно сообщению Bloomberg.

«В условиях продолжающегося дефицита чипов производители могут взимать дополнительную плату, в то время как клиенты напирают, пытаясь обеспечить поставки», — сказал Хэнбери.

Его компания ожидает, что к концу года дефицит некоторых видов чипов начнет уменьшаться, добавил он.

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