Сеул, 24 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Впервые за 34 года после запуска в Южной Корее пенсионной системы количество получателей пенсии превысило 6 млн человек. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на данные Государственной пенсионной корпорации.

Пожилая женщина

По их словам, рост показателя связан с выходом на пенсию представителей поколения бэби-бумеров (1940–1960 гг).

Известно, что в 2020 году число получателей пенсии превысило 5 млн человек. Отметка в 6 млн человек была достигнута спустя год и два месяца. Ожидается, что к 2030 году число получателей пенсии увеличится до 8,77 млн человек, а к 2040 году — до 13,11 млн человек.

В марте текущего года корпорация выплатила пенсионерам 2,6 трлн вон (~$2,57 млрд).

Число людей, получающих свыше 1 млн вон (~$791) в месяц, составило 490 тыс. человек, что на 190 тыс. человек или 65% больше по сравнению с апрелем 2020 года.