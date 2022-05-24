Донецк, 24 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Петровский района Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 12:45 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. С позиций в Красногоровке было выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских боевиков.