Уфа, 24 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Административную ответственность за затягивание ответов на депутатские запросы намерены ввести в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба регионального государственного собрания.

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Сообщается, что 26 мая на пленарном заседании госсобрания региона депутаты намерены принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в статью 11.1 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях». Законопроект направлен на укрепление институтов публичной власти в интересах граждан, пояснили в пресс-службе.

«Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос. Сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за невыполнение законных требований выборных лиц или за препятствование их деятельности. При этом затягивание с ответами на депутатский запрос под статью КоАП не попадает, хотя тоже создает препоны и затрудняет отстаивание интересов избирателей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Согласно законопроекту, за несоблюдение установленных сроков предоставления сведений депутату государственного собрания должностное лицо госоргана Башкирии, органа местного самоуправления, общественного объединения или организации будет оштрафовано от двух до трех тысяч рублей.

Такой же размер штрафа предусмотрен за нарушение сроков предоставления сведений депутату представительного органа муниципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления.

«Депутатские запросы — это серьезный инструмент решения проблем избирателей. С его помощью реализуется контрольное право депутатов. Должностные лица не просто дают информацию, а фактически держат ответ за свою деятельность, за решение проблем и допущенные недоработки. Именно в этом суть запроса и ответа на него», — пояснил Толкачев, отметив, что депутатский запрос может содержать и требование об устранении нарушения прав, то есть выполняет функцию защиты граждан через обращение к депутату.

Спикер парламента Башкирии также отметил, что затягивание сроков уменьшает эффективность этого инструмента, поэтому введение административной ответственности является оправданной мерой.