Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума денонсировала соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, на смену придут двусторонние соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Изменений для тех, кому мы уже платим пенсии, не произойдет», — отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Положения соглашения уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств — участников СНГ и не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию, отмечают в правительстве.

Кроме того, применяемый в данном соглашении территориальный принцип приводит к возрастанию финансовой ответственности по предоставлению пенсионного обеспечения одного государства (например, в силу развития миграционных процессов, более высокого уровня пенсионного обеспечения, низкого пенсионного возраста выхода на пенсию) при отсутствии участия (ответственности) других государств, на территории которых приобретались пенсионные права граждан.

В то же время Россией ведется работа по заключению новых двусторонних договоров (соглашений), основанных на принципе пропорциональности, предусматривающем распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных гражданами на территории государства каждой из договаривающихся сторон. Этот принцип предусматривает так называемый «экспорт пенсий» государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории), указали в правительстве.

С отдельными государствами — участниками СНГ уже подписаны новые соглашения. Так, с 1 января 2021 г. пенсионное обеспечение граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза, подписанным в г. Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 г., в Душанбе 15 сентября 2021 г. подписан соответствующий договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, с Молдавией и Узбекистаном ведется переговорный процесс.

По подсчетам правительства России, возможная экономия от денонсации составит в 2023 году — 649 млн рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 3,408 млрд рублей), в 2024 году — 1,196 млрд рублей при текущих расходах в условиях действия соглашения — 6,815 млрд рублей.

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