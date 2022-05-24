Бухарест, , 13:45 — REGNUM По меньшей мере, 25 человек пострадали в результате ЧП в метро столицы Румынии Бухареста. Об этом 24 мая сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Метро (сс) usadifranci

По предварительной информации, инцидент произошел в 08:24 утра по местному времени, когда на одном из центральных подземных перегонов загорелся головной вагон. При этом машинисту не удалось доставить состав на станцию — прибывшие по экстренному вызову пожарные эвакуировали пассажиров по рельсам через туннель.

В настоящее время движение на аварийном участке ограничено.

Остальные линии бухарестского метро работают в штатном режиме.