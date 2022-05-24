Москва, , 13:44 — REGNUM Инициативы западных стран по созданию «мирных планов» по ситуации на Украине являются потоками сознания, так как ни в коей мере не учитывают реальную ситуацию. Об этом 24 мая написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», — отметил он в своем сообщении.

Также Медведев отметил, что ранее Италия тоже составила свой четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине, который ее представители передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», — добавил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что процедуру сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или гражданства для вынужденных переселенцев из республик Донбасса и с Украины необходимо усовершенствовать.