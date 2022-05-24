* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан мужчина, который занимался вербовкой в «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Андрей Стенин ФСБ

Задержанный выполнял задание СБУ и планировал совершить серию терактов, сообщил источник. Он также занимался вербовкой молодых людей в нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области спецслужбы задержали вербовщика националистических бандформирований из Мариуполя, пытавшегося скрыться в России под видом беженца. Наёмник признался, что украинские боевики готовили серию терактов в школах России.