Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за прошедшие сутки было зафиксировано всего два случая смерти пациентов от COVID-19. Оба они произошли в Ставропольском крае, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Дагестане последний случай смерти пациента от COVID-19 был зафиксирован 17 мая, когда скончался один человек. До этого не фиксировалось случаев летального исхода в течение нескольких недель. В Кабардино-Балкарии 22 мая умер один пациент. Всего в мае в этой республике скончались от COVID-19 десять человек.

В Карачаево-Черкесии за май было зафиксировано два смертельных случая, последний — 9 мая. В Ингушетии — один пациент умер 19 мая. До и после этого случая не было смертей. В Чечне и Северной Осетии пациенты с коронавирусом не умирали уже больше двух месяцев.

Всего за прошедшие сутки в СКФО был подтвержден коронавирус у 78 человек.