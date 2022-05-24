Мадуро осудил теракты против нефтяных и энергетических объектов
Каракас, 24 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил проведение террористических атак против стратегических объектов нефтяной промышленности и национальной системы электроснабжения с целью дестабилизации обстановки в стране. Об этом пишет Prensa Latina.
На встрече с представителями государственных и региональных властей в Каракасе Мадуро объяснил пожар, вспыхнувший накануне на нефтеперерабатывающем заводе в штате Фалькон преступными действиями крайне правых элементов.
Глава венесуэльского государства также напомнил о недавних нападениях на нефтеперерабатывающий анклав в штате Карабобо и гидроэлектрокомплекс в штате Боливар, который является главным центром производства электроэнергии в стране.
В этой связи Мадуро поручил силам безопасности и представителям стратегических отраслей повысить уровень бдительности в отношении планов экстремистских группировок, направленных на подрыв политической, социальной и экономической стабильности страны.