Набережные Челны, Татария, , 13:42 — REGNUM В городе Набережные Челны остановили машину для проверки документов, в которой обнаружили около 3 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Клинт Иствуд Цитата из к/ф «Наркокурьер». Реж. Клинт Иствуд. 2018. США

Иномарка под управлением 35-летнего жителя Ленинградской области была остановлена сотрудниками ГИБДД для проверки документов. В машине на пассажирском сиденье находился 31-летний мужчина. В автомобиле под обшивкой в багажном отсеке обнаружили и изъяли шесть свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что содержимое является наркотическим средством общей массой около 3 кг.

По словам водителя, запрещенные вещества он забрал во Владимире и должен был доставить их для дальнейшего сбыта в Магнитогорск. Пассажир при этом знал о цели поездки своего приятеля. Мужчин заключили под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в машине у 48-летнего неработающего жителя Казани обнаружили наркотики.

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