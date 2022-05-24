Москва, , 13:47 — REGNUM Угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия была реальной, в стране тайно проводились исследования. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 мая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сергей Шойгу Mil.ru

По его словам, на украинской территории существовала сеть, объединяющая более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Там проводились тайные исследования, что противоречит международным обязательствам, это подтверждают документы.

«Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки», — сказал Шойгу.

Он добавил, что компоненты биологического оружия создавались фактически в непосредственной близости от российских границ, кроме того, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

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