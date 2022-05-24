Вашингтон, 24 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией по членству в НАТО. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По её словам, скандинавские страны смогут преодолеть разногласия с Турцией по поводу будущего членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция заблокировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии, однако ведёт с ними консультации по этому вопросу.