Москва, 24 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Кремле не знакомы с письмом подавшим в отставку дипломата в ООН Бориса Бондарева. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. В Кремле мы не знакомы с этим письмом. Это, наверное, всё-таки, если он был сотрудником министерства иностранных дел, это вопрос МИДа. Здесь можно только сказать, что господин Бондарев больше не с нами. Скорее он против нас», — заявил Песков.

«Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. И значит этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — указал он.

Ранее российский дипломат в ООН Борис Бондарев подал в отставку из-за специальной военной операции на Украине.