Новосибирск, , 13:38 — REGNUM В Новосибирской области за январь–апрель 2022 года выявлены десять нелегальных участников финансового рынка. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Центрального банка России.

Задержание организаторов финансовой пирамиды МВД РФ

«Двое из них — нелегальные кредиторы, ещё семь организаций незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда. Кроме этого, была выявлена одна финансовая пирамида», — уточнили в управлении.

Информация о компании, у которой выявили признаки финансовой пирамиды, передана в правоохранительные органы. Это — интернет-проек и пострадать могут не только новосибирцы, но и жители других регионов. Деньги привлекаются под предлогом инвестирования в различные проекты.

Всего за первые четыре месяца 2022 года в Сибири выявлено 30 нелегалов, из которых 12 незаконно выдавали займы, 17 неправомерно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда, а также одна финансовая пирамида.