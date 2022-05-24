Владимир, 24 мая 2022, 13:37 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
23 мая выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 492 случая заражения.
После выздоровления выписан 147 тыс. 181 пациент, в том числе 162 — за последние сутки.
За весь период скончались 3460 человек. Подтвержден один новый летальный случай.